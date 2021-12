TOKYO, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui les dernières nouveautés de sa marque de montres antichocs G-SHOCK. Le GBD-H1000BAR et le GBD-100BAR sont des modèles de collaboration célébrant Matchday: Inside FC Barcelona, un documentaire sur le monde intérieur du célèbre club de football espagnol.

Les modèles de base des deux nouvelles montres sont le GBD-H1000 et le GBD-100, tous deux issus de la gamme G-SQUAD. Les nouveaux modèles reprennent les couleurs bleu et grenat de l’équipe du FC Barcelone. Les bracelets, conçus pour évoquer les uniformes passés et présents de l’équipe, sont imprimées de la devise du club, « Més que un club » (« Plus qu’un club ») dans la langue catalane locale. Le GBD-H1000BAR est dotée d’une lunette en métal plaqué or ionique brillant comme une coupe de trophée de vainqueur, tandis que la boucle du bracelet des deux montres arbore les quatre bandes rouges du drapeau catalan. Un emballage spécialement conçu, également aux couleurs de l’équipe du FC Barcelone, est une touche finale digne de ces montres singulières.

Les deux nouvelles montres sont équipées d’un accéléromètre pour compter les pas et suivre les distances. Le GBD-H1000BAR est également équipé d’un moniteur de fréquence cardiaque et d’un suivi GPS. Les deux nouveaux modèles offrent également des fonctions de liaison mobile qui, lorsqu’elles sont associées à une application smartphone dédiée, favorisent la gestion quotidienne de la santé en permettant aux utilisateurs de consulter les journaux de vie avec des données sur le nombre de pas et les calories brûlées, les journaux d’activité, etc. L’écran LCD à mémoire en pixels (MIP) pour une visibilité exceptionnelle et le bracelet en uréthane souple, pour une ventilation et une flexibilité exceptionnelles, offrent un confort dans toutes les situations, de l’utilisation quotidienne aux entraînements intensifs.

Matchday: Inside FC Barcelona

Une série documentaire en huit épisodes centrée sur la saison 2018-2019 de l’un des clubs de football les plus adulés au monde. Du frisson de la victoire à l’agonie de la défaite, la série offre un aperçu des joueurs, de la philosophie et de la culture du FC Barcelone.

Photo : https://mma. prnewswire.com/media/1708036/ image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/ media/1708149/image_2.jpg