Growatt dévoile le système de batterie AXE LV pour permettre le stockage d’énergie solaire hors réseau

SHENZHEN, Chine, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ — Growatt, leader mondial des onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d’énergie, ajoute le système de batterie AXE LV à sa gamme de produits énergétiques intelligents, élargissant ainsi la portée du marché pour répondre à la demande croissante de systèmes résidentiels de stockage de batteries au lithium hors réseau.

« Le nouveau système de batterie AXE LV couvre une large gamme de capacités allant de 5 kWh à 400 kWh, ce qui répond aux besoins différenciés des ménages quotidiens aux grands scénarios commerciaux et industriels », a déclaré Lisa Zhang, directrice marketing chez Growatt.

La modularité du système de batterie AXE LV facilite l’installation avec des prises internes, ne nécessitant aucune connexion par câble supplémentaire, tandis qu’avec tous les câbles externes intégrés sur une seule prise, sa connexion à l’onduleur est bien plus simplifiée. En bref, cette conception unique réduit considérablement la difficulté et le temps d’installation.

En termes de sécurité, ce système bénéficie de protections multi-niveaux de l’onduleur et du système de gestion de la batterie (BMS), telles que la surveillance de la sécurité des cellules et l’équilibrage. En revanche, en tant que batterie LFP sans cobalt, elle se démarque par sa résistance aux hautes températures, sa sécurité et sa stabilité élevées ainsi que par ses performances allant jusqu’à 5 000 cycles de charge. Il a également une durée de vie plus longue de plus de 10 ans, tandis que les batteries au plomb-acide traditionnelles ne peuvent durer que 2-3 ans. Globalement, il présente plus d’avantages en termes de TCO (coût total de possession) pour les clients.

En ce qui concerne la compatibilité, le système de batterie AXE LV peut être utilisé avec tous les onduleurs SPF hors réseau de Growatt. De plus, il fonctionne parfaitement avec les onduleurs de stockage des séries SPH et SPA.

Growatt offre des services à guichet unique pour garantir une meilleure expérience client. La société fournit un support technique lors de l’installation pour une exécution plus rapide. Pour une utilisation et une maintenance quotidiennes, il fournit une garantie complète du système, y compris le système de batterie et les onduleurs de stockage. Tout problème au niveau du système, s’il se produit, peut être rapidement localisé et résolu plus efficacement. En outre, Growatt permet aux installateurs de mettre à niveau le micrologiciel du système de batterie à distance, ce qui peut aider à réduire les coûts d’exploitation et d’entretien et à améliorer l’efficacité du service.

À propos de Growatt

Fondé en 2010, Growatt est un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes. Selon IHS Markit et Wood Mackenzie, la société est le premier fournisseur d’onduleurs résidentiels au monde et se classe également parmi les cinq premiers fournisseurs mondiaux d’onduleurs commerciaux. Selon Wood Mackenzie, Growatt est le deuxième fournisseur mondial d’onduleurs de stockage hybrides.