IA, inclusion et développement durable : les indispensables dans le choix des candidats à l’intégration d’une école de commerce

L’enquête annuelle du GMAC révèle une évolution des motivations pour la formation commerciale supérieure

RESTON, État de Virginie, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Alors que le monde sort d’une année mouvementée marquée par l’aggravation des conflits géopolitiques, l’incertitude économique, la volatilité des marchés de l’emploi et l’importance des technologies de rupture, les étudiants se tournent vers une formation supérieure en gestion sous un regard nouveau. Ils cherchent à gagner en compétences tout en abordant leurs études, leur travail — et leur vie — avec un objectif, selon une enquête annuelle auprès des futurs étudiants en école de commerce publiée aujourd’hui par le Graduate Management Admission Council (« GMAC »). L’étude montre que plus de deux tiers des étudiants potentiels reconnaissent que l’équité et l’inclusion, ainsi que le développement durable, sont importants ou très importants pour leur expérience universitaire. En outre, les trois quarts des candidats déclarent que les efforts en matière de bien-être — définis par les Objectifs de développement durable des Nations unies, à savoir l’éradication de la pauvreté et de la faim, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le travail décent et la croissance économique — sont importants pour eux dans le cadre de la poursuite de leurs études supérieures, à telle enseigne que nombre d’entre eux écarteraient des écoles de leur liste de choix si ces thèmes n’étaient pas intégrés dans le programme d’études.

La technologie transformatrice de l’intelligence artificielle (« IA ») générative est également à l’origine de l’intérêt des futurs étudiants pour la formation commerciale supérieure. La demande des candidats a augmenté de 38 % d’une année sur l’autre, et deux étudiants aspirants affirment désormais qu’il s’agit d’une composante essentielle de leur programme d’études. L’intérêt était le plus marqué chez les personnes originaires du Moyen-Orient et d’Amérique latine, ainsi que parmi les Millenials et les hommes. L’intérêt mondial pour les programmes commerciaux certifiés STEM a également augmenté de 38 % en cinq ans et a atteint de nouveaux sommets en Asie, sous l’impulsion de la demande en Inde et en Grande Chine.

« L’enquête 2024 menée auprès des futurs étudiants révèle que les candidats s’attendent à ce que les études supérieures en gestion les dotent des compétences nécessaires pour faire progresser l’impact social dans le cadre de leurs objectifs professionnels et personnels. Leur désir profond d’acquérir des compétences « intemporelles » telles que le leadership dans un monde incertain, la résolution de problèmes à partir de données et la gestion efficace de la technologie et du capital humain persiste, même s’il est possible que leurs préférences en matière de formats et de destinations d’études peuvent quant à elles évoluer », a déclaré Joy Jones, PDG de GMAC. « Il est encourageant de voir à quel point les candidats d’aujourd’hui ambitionnent leur avenir et s’adaptent pour relever les nouveaux défis du monde dans un environnement commercial en perpétuelle mutation et prennent réellement en main leur carrière. Cela donne naissance à de nombreuses possibilités pour les écoles de commerce de répondre aux demandes en constante évolution des candidats et de l’industrie, grâce à une grande variété de diplômes et à la flexibilité des cours. »

La demande de flexibilité atteint un nouveau sommet.

Au cours des cinq dernières années, l’intérêt pour l’apprentissage hybride s’est accru dans le monde entier, au détriment de l’apprentissage présentiel. La plupart des candidats aspirant à un format hybride souhaitent passer la moitié ou plus de leur temps de cours en personne et le reste en distanciel. Cette croissance est observée dans toutes les régions, à l’exception de l’Asie centrale et du Sud, la préférence pour les études hybrides étant la plus forte en Afrique et en Amérique du Nord. Il n’est pas surprenant – et cela s’inscrit dans le sillage des conclusions des années précédentes – que les femmes soient plus enclines à préférer les programmes hybrides que les hommes, puisque 20 % des futures étudiantes affichent cette préférence, contre 15 % des hommes.

« L’enquête de cette année menée auprès des futurs étudiants vient étayer une série de preuves de plus en plus nombreuses montrant que l’appétit des candidats pour la flexibilité gagne du terrain », a déclaré Andrew Walker, directeur de l’analyse de la recherche et de la communication chez GMAC et auteur du rapport. « L’intérêt pour l’apprentissage hybride s’est accru toutes régions et tous types démographiques confondus, car les lieux de travail hybrides sont de plus en plus couramment proposés par les employeurs et attendus des employés potentiels. Si l’apprentissage en présentiel reste le mode de formation préféré de la plupart des candidats, sa prédominance parmi les candidats diminue. »

L’accessibilité financière et l’essor des établissements de qualité au sein mêmes des régions remodèlent la mobilité mondiale des étudiants.

Si les États-Unis restent la première destination d’études pour la plupart des candidats aux écoles de commerce dans le monde, les données des enquêtes réalisées ces dernières années montrent toutefois qu’un nombre de candidats plus important que jamais prévoient d’étudier dans leur pays de citoyenneté plutôt qu’à l’étranger, en particulier en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est. Par exemple, la plupart des candidats indiens prévoient désormais de postuler au niveau national, avec un taux qui passe de 41 % en 2022 à 53 % en 2023. Parmi eux, la plupart ont invoqué l’accessibilité financière comme première raison, suivie de la réputation du système éducatif indien. Dans le même temps, les candidats de la Grande Chine se sont montrés moins intéressés par des études aux États-Unis, avec une baisse de neuf points depuis 2019, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis cinq ans. Si les candidats chinois associent toujours les États-Unis à une meilleure préparation à leur carrière, à un système éducatif de renom et à une situation géographique attrayante, leur intérêt pour les études en Europe occidentale est par contre demeuré largement intact, la majorité d’entre eux associant les programmes d’Europe occidentale, qui ont tendance à être de plus courte durée, à des frais abordables.

« Alors que les établissements d’enseignement de haute qualité et les opportunités économiques continuent de se multiplier en Asie, rien de surprenant à ce que de nombreux candidats choisissent de rester plus près de chez eux plutôt que de voyager au loin », a déclaré Curtis Alan Ferguson, associé directeur de Ventech China et membre du conseil de GMAC. « Cela dit, les programmes d’études supérieures en gestion aux États-Unis et en Europe occidentale conservent un avantage certain, en raison de la réputation bien établie de leurs systèmes éducatifs et de leur préparation complète aux carrières des candidats. »

À propos de l’enquête menée auprès des futurs étudiants

Avec plus de 15 ans de réponses à l’enquête représentant toutes les régions du monde, l’enquête GMAC Prospective Students Survey fournit aux écoles de commerce du monde entier des informations essentielles sur les processus décisionnels des personnes qui envisagent actuellement de s’inscrire à un programme d’études supérieures en gestion. Le rapport de synthèse de cette année tient compte des données recueillies au cours de l’année civile 2023 auprès de 4 105 personnes interrogées dans 132 pays du monde entier. Parmi ces répondants, 42 % sont des femmes, 61 % appartiennent à la Génération Z et 29 % de l’échantillon américain sont issus de populations sous-représentées. L’enquête continue d’explorer les tendances dans le vivier de candidats, les préférences en matière de programmes et les objectifs de carrière. De nouvelles questions ont été ajoutées à l’enquête de cette année concernant la demande des candidats en matière d’équité et d’inclusion, de développement durable, de santé et de bien-être dans leurs expériences universitaires. Le rapport prend également en compte l’intérêt croissant pour l’IA, l’évolution des attentes des candidats en matière de flexibilité, les motivations qui sous-tendent la mobilité des candidats depuis les marchés clés, les tendances en matière de certifications et de micro-crédits, ainsi que les tendances actuelles en matière de préparation de la carrière et de montée en compétence des candidats.

À propos de GMAC

Le GMAC (Graduate Management Admission Council) est une association qui regroupe les principales écoles supérieures de commerce du monde entier. Le GMAC effectue des recherches de premier plan, organise des conférences sectorielles, fournit des outils de recrutement et des évaluations pour le secteur des études supérieures en gestion, ainsi que des ressources, des événements et des services qui aident à accompagner les candidats tout au long de leur parcours dans l’enseignement supérieur. Détenu et géré par le GMAC, l’examen Graduate Management Admission Test (GMAT ) est l’évaluation la plus couramment utilisée dans les écoles supérieures de commerce.

Chaque année, plus de 12 millions de futurs étudiants consultent les plateformes du GMAC, dont mba.com , GMAC Tours et BusinessBecause , pour se renseigner sur les programmes du MBA et de master de commerce, entrer en contact avec des écoles du monde entier, se préparer et s’inscrire aux examens et obtenir des conseils sur la manière d’atteindre avec succès leurs objectifs d’études et de carrière dans le domaine du commerce. Le GMAC est une organisation mondiale, dont les bureaux se trouvent en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur notre travail, veuillez consulter www.gmac.com

