Khaby Lame, le créateur TikTok le plus suivi au monde, devient ambassadeur mondial de la marque Holafly

DUBLIN, 20 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Depuis des années, Khaby Lame a bâti une audience mondiale autour d’un principe simple : pourquoi compliquer les choses lorsqu’elles peuvent être faciles ?

Sans prononcer un seul mot, le créateur le plus suivi sur TikTok est devenu l’une des personnalités les plus reconnaissables d’Internet en dénonçant les solutions inutilement compliquées et en les remplaçant par des alternatives plus simples et plus évidentes. Aujourd’hui, cette philosophie est au cœur d’un nouveau partenariat avec Holafly, leader mondial des eSIM de voyage, qui accueille Khaby en tant qu’ambassadeur mondial de la marque.

Ce partenariat réunit deux marques dont le succès repose sur une même promesse : simplifier les expériences du quotidien. Alors que Khaby est devenu un phénomène mondial en tournant en dérision la complexité inutile, Holafly consacre depuis plusieurs années ses efforts à permettre aux voyageurs de rester connectés à l’étranger sans subir les contraintes traditionnelles liées aux frais d’itinérance.

Malgré la transformation numérique du secteur du voyage, rester connecté à l’étranger demeure l’un des derniers défis non résolus des déplacements internationaux. Des millions de voyageurs arrivent encore dans un nouveau pays à la recherche d’une carte SIM locale, dépendent du Wi-Fi public ou s’inquiètent du coût des communications en itinérance.

Holafly a été créée pour changer cette situation. En permettant aux voyageurs d’activer leurs données mobiles avant leur départ et de se connecter en quelques minutes seulement après leur arrivée à destination, l’entreprise a simplifié un processus longtemps considéré comme une contrainte inévitable.

Cette collaboration intervient à un moment où la simplicité est devenue l’une des principales attentes des voyageurs modernes. Aujourd’hui, il est possible de réserver en quelques secondes un vol, un hébergement, un moyen de transport ou une activité depuis son smartphone. Pourtant, le simple fait de franchir une frontière peut encore entraîner une perte d’accès aux services, aux informations et aux outils de communication dont les voyageurs dépendent quotidiennement.

Le partenariat s’appuie également sur une relation déjà existante avec la marque, Khaby ayant utilisé les services de Holafly lors de ses déplacements internationaux. Son activité l’amenant régulièrement à voyager d’un pays à l’autre et d’un continent à l’autre, et son image étant étroitement associée à la simplicité, cette collaboration s’est imposée comme une évidence.

« Khaby est devenu un phénomène mondial en rappelant que la solution la plus simple est souvent la meilleure », a déclaré Daniela Prado, directrice de la marque chez Holafly. « Lorsque nous avons analysé ce qui rend son contenu si populaire auprès de centaines de millions de personnes à travers le monde, nous avons constaté qu’il reflète exactement ce que les voyageurs recherchent aujourd’hui. Qu’il s’agisse de réserver un vol, de se repérer dans une nouvelle ville ou de rester en contact avec sa famille et ses collègues, les utilisateurs privilégient les expériences fluides, intuitives et fiables. »

Avec plus de 25 millions d’eSIM vendues dans le monde et une couverture dans plus de 200 destinations, Holafly s’impose comme l’une des marques les plus reconnues du secteur des technologies dédiées au voyage. Son partenariat avec un créateur dont l’audience couvre pratiquement tous les grands marchés du tourisme témoigne des ambitions internationales croissantes de l’entreprise. Visionnez la vidéo de la campagne ici.

Avec plus de 160 millions d’abonnés sur TikTok, Khaby bénéficie d’une popularité qui transcende les langues, les cultures et les frontières, faisant de lui un partenaire naturel pour une entreprise qui aide des millions de personnes à voyager dans le monde avec davantage de sérénité et de confiance. Ensemble, les deux marques s’appuient sur une conviction commune : voyager est déjà suffisamment compliqué.

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