Khaby Lame, o influencer do TikTok mais seguido do mundo, junta-se à Holafly como Embaixador Global da Marca

DUBLIN, July 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Durante anos, Khaby Lame desenvolveu uma audiência global em torno de um princípio claro: por que complicar se podemos facilitar?

Sem dizer uma palavra, o criador do TikTok mais seguido do mundo se tornou uma das personalidades mais reconhecidas da internet, expondo e trocando soluções desnecessariamente complicadas por outras mais simples e óbvias. Essa filosofia passou a ser a base de uma nova parceria com a Holafly, líder global em eSIMs de viagens, onde Khaby se junta como Embaixador Global da Marca da empresa.

A parceria reúne duas marcas que criaram seu sucesso em torno de facilitar a vida diária. Embora Khaby tenha se tornado um fenômeno global ao desmantelar a complexidade desnecessária, Holafly passou anos ajudando os viajantes a permanecerem conectados no exterior sem as frustrações tradicionais associadas às tarifas de roaming.

Apesar da transformação digital das viagens, permanecer conectado no exterior continua sendo um dos últimos desafios não resolvidos das viagens internacionais, com milhões de pessoas ainda chegando a novos países em busca de cartões SIM locais, contando com Wi-Fi público ou se preocupando com os custos de roaming.

A Holafly foi criada para mudar isso. Ao viabilizar que os viajantes ativem os dados móveis antes da partida e se conectem em poucos minutos após a chegada ao destino, a empresa simplificou um processo que foi aceito há muito tempo como um inconveniente inevitável.

A parceria ocorre em um momento em que a conveniência se tornou uma das principais expectativas das viagens modernas. Os viajantes podem reservar voos, acomodações, transporte e experiências em segundos nos seus smartphones, mas cruzar uma fronteira ainda pode resultar na perda de acesso aos serviços, informações e ferramentas de comunicação de que dependem todos os dias.

A parceria baseia-se em uma conexão existente com a marca, já que Khaby tem usado a Holafly enquanto viajava internacionalmente. Como alguém cujo trabalho o leva regularmente a atravessar países e continentes e que construiu uma audiência global promovendo a simplicidade, permanecer conectado torna essa parceria uma escolha natural.

“Khaby tornou-se um fenômeno global ao lembrar às pessoas que a solução mais simples muitas vezes é a melhor”, disse Daniela Prado, Diretora de Marca da Holafly. “Quando analisamos o motivo que torna o seu conteúdo tão interessante para milhões de pessoas em todo o mundo, identificamos que ele reflete exatamente o que os viajantes querem atualmente. Seja para fazer uma reserva de um voo, percorrer uma nova cidade ou manter contato com familiares e colegas, as pessoas valorizam as experiências que parecem perfeitas, intuitivas e confiáveis.”

Com mais de 25 milhões de eSIMs vendidos em todo o mundo e cobertura em mais de 200 destinos, a Holafly se destaca como uma das marcas mais reconhecidas do setor de tecnologia de viagens. A parceria com um influencer cujo público abrange praticamente todos os principais mercados de viagens é um exemplo das crescentes ambições globais da empresa. Assista o vídeo da campanha aqui.

Com mais de 160 milhões de seguidores no TikTok, o atrativo de Khaby transcende idiomas, culturas e fronteiras, sendo ele, por isso, uma escolha natural para uma empresa que ajuda milhões de pessoas a navegar pelo mundo com maior confiança. A parceria está ancorada em uma convicção compartilhada por ambas as marcas: viajar já é suficientemente complicado.

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