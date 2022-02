La solution de centre de données modulaire préfabriquée de Huawei contribue à une Chengdu verte et numérique

CHENGDU, Chine, 24 février 2022 /PRNewswire/ — Axés sur la construction « d’un centre et de trois plates-formes », la zone hi-tech de Chengdu et Huawei travaillent ensemble pour construire le Chengdu AI Computing Center, une plate-forme informatique d’IA nouvelle génération de premier plan, qui servira de base à la construction d’un futur monde intelligent.

Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, est à l’avant-garde de la croissance de l’économie numérique alors que le plan directeur chinois pour le cercle économique de Chengdu-Chongqing publié en octobre dernier guide la ville dans le développement d’industries de classe mondiale, telles que l’informatique et l’électronique. La transformation numérique a chassé la poussière et le brouillard de Chengdu et lui a apporté un avenir plus radieux. L’industrie florissante des centres de données est une partie inséparable des efforts de numérisation de la ville.

Au cours des deux dernières années, Chengdu a été sélectionnée comme zone pilote nationale pour l’innovation et le développement de l’intelligence artificielle et comme nœud Chengdu-Chongqing du Centre national intégré de mégadonnées.

Pour un déploiement rapide et un cycle de vie E2E à faible émission de carbone, le centre de données informatique d’IA de Chengdu utilise la solution de centre de données modulaire préfabriquée de Huawei pour intégrer des installations intelligentes et écologiques telles que PowerPod, SmartLi et iCooling, etc.

Les installations sont préfabriquées dans l’usine et réalisées en parallèle de la construction. L’empilage rapide « à la Lego » simplifie le travail sur site et raccourcit efficacement la période de construction. Par rapport à la construction traditionnelle, la période de construction modulaire est réduite de plus de 50 % et la consommation d’énergie est réduite de 40 millions de kWh en 10 ans, ce qui équivaut à réduire les émissions de carbone de 19 000 tonnes et à planter 26 000 arbres.

Sur le site du centre de données, la poussière causée par la construction traditionnelle du centre de données a été éliminée et les déchets de construction ont été réduits de 80 %. La construction modulaire préfabriquée à faible émission de carbone et l’industrie de l’IA verte nous permettent de voir les montagnes enneigées au loin et stimulent le développement à faible émission de carbone et de haute qualité de la ville.

À l’avenir, la puissance de calcul inclusive de l’IA fournie par le centre informatique d’IA de Chengdu sera comme l’eau de mer transportant des milliers de navires d’applications pour un large éventail d’industries. Elle apporte une vision lumineuse pour une économie verte et prospère. En regardant vers l’avenir, les gens vivent non seulement une bonne vie grâce à la science et à la technologie modernes, mais utilisent également des technologies de pointe pour répondre à leur aspiration de vivre en harmonie avec la nature.

