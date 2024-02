L’AACSB récompense 26 écoles de commerce qui font preuve d’audace

Le neuvième programme annuel de mise à l’honneur des membres présente des écoles de commerce qui innovent pour créer une valeur unique pour ses apprenants, les entreprises et la société.

TAMPA, État de Floride, 12 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, AACSB International (AACSB) — la plus grande alliance d’enseignement commercial au monde — annonce la mise à l’honneur de 26 écoles de commerce aux termes du programme de mise en lumière de ses membres intitulé Innovations That Inspire.

Ce programme annuel récompense les institutions du monde entier qui se font fait fortes d’être les championnes du changement dans le domaine de l’enseignement commercial. En 2024, les points forts mis en avant portent sur la présentation des façons uniques dont les écoles de commerce tirent parti de l’innovation pour créer une nouvelle valeur pour les communautés qu’elles servent.

Ces écoles font preuve d’audace pour permettre un accès équitable, donner les moyens de résoudre les problèmes, concevoir des programmes d’études et des diplômes opportuns, déployer des méthodes d’apprentissage adaptatives, créer de nouvelles connaissances et former des leaders ayant un impact sur la société. En voici des exemples :

Lignes directrices pour la comptabilisation des émissions de carbone dans les entreprises de transport maritime , Université de Jinan : élaborées par des chercheurs du Key Laboratory of Human-Nature Life Community affilié à la School of Management, ces lignes directrices fournissent aux entreprises de transport maritime des méthodes normalisées de comptabilisation des émissions de carbone afin de les aider à atteindre les objectifs de neutralité carbone de la Chine.

, Université de Jinan : élaborées par des chercheurs du Key Laboratory of Human-Nature Life Community affilié à la School of Management, ces lignes directrices fournissent aux entreprises de transport maritime des méthodes normalisées de comptabilisation des émissions de carbone afin de les aider à atteindre les objectifs de neutralité carbone de la Chine. Promouvoir les impacts sociétaux grâce à la connaissance des données et à la collaboration , The University of Alabama, Culverhouse College of Business : des approches fondées sur les données, un engagement multisectoriel et un apprentissage pratique sont à la base d’une initiative innovante, financée par le gouvernement fédéral, visant à développer un centre de données complet axé sur l’utilisation d’informations ouvertes pour lutter contre la crise des opioïdes.

, The University of Alabama, Culverhouse College of Business : des approches fondées sur les données, un engagement multisectoriel et un apprentissage pratique sont à la base d’une initiative innovante, financée par le gouvernement fédéral, visant à développer un centre de données complet axé sur l’utilisation d’informations ouvertes pour lutter contre la crise des opioïdes. Transition vers le développement durables dans les affaires internationales (ST101) , Grenoble École de Management : le module ST101 est un cours pionnier et interdisciplinaire qui combine un parcours d’apprentissage virtuel avec un scénario d’entreprise réel, des exercices pédagogiques et des discussions en classe pour apprendre, co-créer et réfléchir de manière critique sur les innovations pour des modèles d’entreprise durables.

, Grenoble École de Management : le module ST101 est un cours pionnier et interdisciplinaire qui combine un parcours d’apprentissage virtuel avec un scénario d’entreprise réel, des exercices pédagogiques et des discussions en classe pour apprendre, co-créer et réfléchir de manière critique sur les innovations pour des modèles d’entreprise durables. XLab : Conception de produits et de solutions d’innovation numérique, Case Western University, Weatherhead School of Management : en collaboration avec une équipe composée d’étudiants pluridisciplinaires, de professeurs et d’autres centres universitaires, xLab développe des prototypes technologiques, des services et des modèles commerciaux éthiquement responsables en collaboration avec des entreprises partenaires.

« Dans un monde confronté à des défis sociaux, économiques et technologiques, les écoles de commerce innovent pour développer des solutions efficaces. Les lauréats 2024 du programme « Innovations That Inspire » illustrent les façons uniques dont les écoles de commerce créent de la valeur et de l’impact pour leurs parties prenantes », a déclaré Lily Bi, présidente et directrice générale de l’AACSB. « Grâce à leur leadership audacieux et à leur innovation, ces écoles contribuent à un monde meilleur, démontrant ainsi le rôle important qu’elles jouent dans notre société ».

L’initiative « Innovations That Inspire », qui en est à sa neuvième édition, a mis en lumière les efforts de 240 écoles de commerce qui illustrent des approches prospectives en matière d’éducation, de recherche, d’engagement communautaire, d’entrepreneuriat, de leadership, de diversité et d’inclusion.

Plus d’informations et d’exemples sont disponibles sur aacsb.edu/innovations- that-inspire.

À propos d’AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (« AACSB ») est la plus importante alliance dans le domaine des études commerciales au monde. Elle met en contact des formateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l’AACSB favorise l’engagement, accélère l’innovation et amplifie l’impact au sein du secteur des études commerciales. Découvrez comment l’AACSB révolutionne les études commerciales dans le but de créer une société meilleure sur aacsb.edu.

