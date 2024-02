AACSB reconhece 26 escolas de administração que lideram de maneira arrojada

O nono programa anual de membros em destaque apresenta escolas de negócios que inovam na criação de valor singular para alunos, empresas e a sociedade

TAMPA, Flórida, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, a AACSB International (AACSB) – maior aliança de educação em negócios do mundo – anuncia 26 escolas de negócios selecionadas em seu programa de membros em destaque Innovations That Inspire.

Esse programa anual reconhece instituições do mundo todo que atuam como promotoras de mudanças no segmento de educação empresarial. Em 2024, os destaques apresentam maneiras exclusivas pelas quais as escolas de negócios estão empregando a inovação a fim de gerar novos valores para as comunidades que atendem.

Essas escolas lideram de forma arrojada, visando permitir o acesso igualitário, capacitar os solucionadores de problemas, projetar currículos e credenciais oportunos, implantar métodos de aprendizagem adaptáveis, gerar novos conhecimentos e desenvolver líderes capazes de causar impacto na sociedade. Exemplos:

Diretrizes de contabilização das emissões de carbono para empresas de transporte marítimo , Jinan University: Elaboradas por pesquisadores do Key Laboratory of Human-Nature Life Community, afiliado à School of Management, as diretrizes proporcionam às empresas de transporte marítimo métodos padronizados de contabilização das emissões de carbono para ajudar a cumprir as metas de neutralidade de carbono da China.

, Jinan University: Elaboradas por pesquisadores do Key Laboratory of Human-Nature Life Community, afiliado à School of Management, as diretrizes proporcionam às empresas de transporte marítimo métodos padronizados de contabilização das emissões de carbono para ajudar a cumprir as metas de neutralidade de carbono da China. Promoção de impactos sociais através de insights sobre dados e colaboração , The University of Alabama, Culverhouse College of Business: Abordagens orientadas por dados, engajamento multissetorial e aprendizado prático conduzem uma iniciativa inovadora, financiada pelo governo federal, para desenvolver um amplo centro de dados com foco no uso de inteligência aberta para lidar com a crise dos opioides.

, The University of Alabama, Culverhouse College of Business: Abordagens orientadas por dados, engajamento multissetorial e aprendizado prático conduzem uma iniciativa inovadora, financiada pelo governo federal, para desenvolver um amplo centro de dados com foco no uso de inteligência aberta para lidar com a crise dos opioides. Transição para a sustentabilidade nos negócios internacionais (ST101) , Grenoble Ecole de Management: O ST101 é um curso pioneiro e interdisciplinar que combina um caminho de aprendizado virtual com um cenário corporativo do mundo real, exercícios pedagógicos e discussões em sala de aula para aprender, cocriar e refletir criticamente sobre inovações para modelos de negócios sustentáveis.

, Grenoble Ecole de Management: O ST101 é um curso pioneiro e interdisciplinar que combina um caminho de aprendizado virtual com um cenário corporativo do mundo real, exercícios pedagógicos e discussões em sala de aula para aprender, cocriar e refletir criticamente sobre inovações para modelos de negócios sustentáveis. XLab: Criação de produtos e soluções de inovação digital, Case Western University, Weatherhead School of Management: Trabalhando com uma equipe que inclui alunos de várias disciplinas, professores e outros centros universitários, o xLab desenvolve protótipos de tecnologia, serviços e modelos de negócios eticamente responsáveis em colaboração com parceiros corporativos.

“Em um mundo que enfrenta desafios sociais, econômicos e tecnológicos, as escolas de administração estão inovando no desenvolvimento de soluções poderosas. Os selecionados do programa Inovações que Inspiram 2024 exemplificam as maneiras únicas pelas quais as escolas de administração criam valor e impacto para as partes interessadas”, declarou Lily Bi, presidente e CEO da AACSB. “Por meio de sua liderança arrojada e de sua inovação, essas escolas contribuem para um mundo melhor, demonstrando o importante papel que desempenham em nossa sociedade.”

Agora em seu nono ano, a iniciativa Inovações que Inspiram destacou 240 iniciativas de escolas de negócios que exemplificam abordagens voltadas para o futuro em educação, pesquisa, envolvimento da comunidade, empreendedorismo, liderança e diversidade e inclusão.

