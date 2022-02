LeddarTech Anuncia Financiamento de 140 Milhões de Dólares de Série D Combinado com Dívida

Este financiamento mais recente apoia os esforços de crescimento e desenvolvimento acelerado da LeddarTech das suas soluções automotivas exclusivas de fusão e percepção de sensor.

QUEBEC CITY, Feb. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção de ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar uma rodada de financiamento bem-sucedida com um investimento de US$ 140 milhões, que compreende um primeiro fechamento da Série D de US$ 116 milhões e uma linha de crédito de US$ 24 milhões.

A FS Investors liderou a rodada de financiamento com a participação da Investissement Québec, BDC Capital, Go Capital, determinados fundos administrados pela Fidelity Investments Canada ULC, Fonds de BNDité FTQ, Export Development Canada, ams OSRAM, Desjardins Capital, UI Investissement, Cowen Investment II LLC e outros gerentes da LeddarTech. A linha de crédito foi garantida pelo Desjardins Group.

Este investimento irá acelerar o desenvolvimento e a comercialização das soluções LeddarTech. Além disso, a LeddarTech usará os fundos para ampliar os recursos de engenharia para atender às demandas dos clientes OEM automotivos e Nível 1-2 em todo o mundo ativamente envolvidos com a empresa para soluções de detecção de percepção e fusão de sensores.

“Nossa decisão de fazer parceria com a LeddarTech teve início quando formos apresentados à equipe de gestão sênior corporativa. Individualmente, a equipe sênior possui décadas de experiência na indústria de tecnologia. Além disso, muitos trabalharam com grandes empresas globais de tecnologia automotiva e de detecção”, disse Nick Stone, fundador e sócio da FS Investors. “Um extenso processo de due diligence, juntamente com uma forte validação do cliente, confirmou que a solução exclusiva da LeddarTech é a mais bem posicionada no mercado para liberar a adoção em massa de ADAS e AD, quebrando a dependência típica do software no hardware na detecção”, disse o Sr. Stone, concluindo que: “A solução LeddarVision™ da LeddarTech, oferece aos clientes a flexibilidade de escalonamento rápido nos modelos de veículos, e a rápida colocação no mercado com maior desempenho por um custo menor.”

“O sucesso desta rodada é um testemunho do crescimento e reconhecimento da indústria que a LeddarTech alcançou. Tenho o prazer de receber a FS Investors como nossos investidores mais recentes, que trazem sua vasta experiência e experiência no setor de tecnologia profunda”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Fiquei impressionado com a qualidade e o rigor da due diligente e com a excepcional compreensão do mercado ADAS e AD deles, o que confirma o valor da nossa solução de software única. Nossa equipe e eu estamos prontos para trabalhar com a FS Investors, nossos novos investidores e parceiros existentes para viabilizar que nossos clientes implantem significativamente nossas soluções ADAS e AD confiáveis e econômicas nas suas marcas e mercados”, concluiu o Sr. Boulanger.

A Cowen e a Desjardins Capital Markets atuaram como coorientadoras nesta rodada de investimentos.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A empresa oferece soluções econômicas e escaláveis, como LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente com configurações de múltiplos sensores para suporte de plena autonomia de Nível 2 ao Nível 5. É escalável para dar suporte a todos os níveis de automação do veículo. Além disso, a LeddarTech dá suporte aos fabricantes LiDAR e integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 com o LeddarSteer™, um dispositivo de direção de feixe digital, e a solução de desenvolvimento LiDAR XLRator para desenvolvimento LiDAR de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, e componentes principais de parceiros globais de semicondutores. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 100 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informações sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

