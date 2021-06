RapidPulse Lança, com Financiamento de US$15 milhões da série A, Terapia de AVC Isquêmico

Veteranos do setor se unem à equipe para apoiar o desenvolvimento de um novo sistema de aspiração cíclica para acidente vascular cerebral isquêmico

MIAMI, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A RapidPulse, Inc., uma empresa privada de dispositivos médicos desenvolvendo um novo sistema de aspiração para tratamento de AVC isquêmico, anunciou hoje o encerramento de uma rodada de financiamento de US$15 milhões da Série A. O financiamento foi liderado pela Santé Ventures, juntamente com a Epidarex Capital, Hatteras Venture Partners, Broadview Ventures e Syntheon. A RapidPulse pretende usar os recursos para avançar seu Sistema de Aspiração Cíclica RapidPulse™ por meio de uma avaliação clínica expandida e criação da sua plataforma de cateteres proprietários.

O sistema RapidPulse™ foi desenvolvido pela Syntheon, uma incubadora de dispositivos médicos focada no desenvolvimento de dispositivos médicos da próxima geração. Seus vários produtos comercializados pelas maiores e mais confiáveis empresas de dispositivos médicos do mundo, trataram mais de 50 milhões de pacientes globalmente em aplicações que vão desde a cirurgia laparoscópica, até a cardiovascular e endoscopia flexível. A Syntheon recebeu mais de 200 patentes desde a sua fundação há mais de 20 anos.

“Estamos contentes com essa parceria com um sindicato de investidores excepcional que tem por objetivo avançar a nossa tecnologia RapidPulse™ na área clínica”, disse Sean McBrayer, CEO da Syntheon, que também atuará como CEO inicial da RapidPulse. “O AVC é a segunda principal causa de morte e a terceira principal causa de incapacidade em todo o mundo, e os minutos são essenciais para a melhoria dos resultados. Este investimento nos ajudará a expandir nossos resultados clínicos e avançar rumo à aprovação regulatória nos Estados Unidos.”

A equipe conta também com a participação dos veteranos da indústria Heather Harries e Cynthia Yang. Recentemente, Heather foi Gerente Geral da divisão de aorta da Terumo e liderará o desenvolvimento de produtos e operações da RapidPulse. Cynthia liderará o desenvolvimento clínico da empresa, depois de trabalhar na divisão neurovascular da Medtronic.

Dennis McWilliams, sócio da Santé Ventures, acrescentou: “Heather e Cynthia trazem sua expertise excepcional com domínio para a equipe da RapidPulse e irão complementar a experiência substancial de desenvolvimento de engenharia na Syntheon. RapidPulse é uma oportunidade de plataforma disruptiva na área neurovascular com o potencial de aprimorar substancialmente os resultados dos pacientes de acidente vascular cerebral isquêmico.”

SOBRE A RAPIDPULSE

A RapidPulse, Inc. é uma empresa privada de dispositivos médicos que desenvolve produtos vasculares minimamente invasivos para acidente vascular cerebral isquêmico. A empresa está avançando no desenvolvimento do Sistema de Aspiração Cíclica RapidPulse™, que inclui uma nova bomba de aspiração para permitir a remoção rápida e consistente de coágulos sanguíneos do cérebro. A RapidPulse é uma spinout da Syntheon LLC., uma incubadora de dispositivos médicos dedicada ao desenvolvimento de produtos inovadores na indústria de dispositivos médicos. Visite www.rapidpulsemed.com para mais informação.

SOBRE A SANTÉ VENTURES

A Santé Ventures é uma empresa de investimento em ciências da vida que investe em empresas em estágio inicial de dispositivos médicos, biotecnologia e serviços de saúde habilitados digitalmente. Fazemos parceria com empreendedores para desenvolver empresas impactantes tais como a Claret Medical (agora parte da Boston Scientific), TVA Medical (Becton Dickinson), Millipede Medical (Boston Scientific) e Molecular Templates (NASDAQ: MTEM). Fundada em 2006, a Santé tem quase US$1 bilhão em ativos sob gestão, e escritórios em Austin, TX e Boston, MA. Para mais informação, visite sante.com .

SOBRE A EPIDAREX CAPITAL

A Epidarex Capital é uma empresa transatlântica de capital de risco que constrói empresas excepcionais de ciências da vida em centros emergentes nos EUA e no Reino Unido. A equipe experiente de investidores em estágio inicial da Epidarex faz parceria com empreendedores e instituições de pesquisa líderes para transformar a ciência de classe mundial em produtos altamente inovadores que atendem às principais necessidades não atendidas na área de saúde em todo o mundo. Para mais informação, visite www.epidarex.com

SOBRE A HATTERAS VENTURE PARTNERS

Fundada em 2000 e com sede em Durham, NC, a Hatteras Venture Partners é uma empresa de capital de risco com foco no investimento inicial em saúde. Com seis fundos e mais de US $ 600 milhões sob gestão, a empresa tem investido em ciência inovadora e empreendedorismo nas áreas de biofármacos, dispositivos médicos, diagnósticos, TI de saúde e oportunidades relacionadas na medicina humana. Para mais informação, visite www.hatterasvp.com .

SOBRE A BROADVIEW VENTURES

Fundada em 2008, a Broadview Ventures é uma organização de investimento orientada por missões. O principal objetivo da Broadview é aprimorar a saúde humana nas áreas de doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral por meio de investimentos em empresas em estágio inicial que desenvolvem terapêuticas, dispositivos e diagnósticos inovadores. Para mais informação sobre a Broadview Ventures, visite broadviewventures.org .

CONTATO COM A MÍDIA:

