BRIDGEWATER, New Jersey, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. ( SNCR ) (la « Société » ou « Synchronoss »), un innovateur mondial de premier plan en matière de produits et plateformes numériques, de cloud et de messagerie, a annoncé aujourd’hui la tarification d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme portant sur un capital total supplémentaire de 125 millions de dollars de 8,375 % de billets de premier rang arrivant à échéance en 2026, comprenant le plein exercice par les souscripteurs de l’option d’acheter un capital total supplémentaire de 5 millions de dollars en billets de premier rang. La clôture de l’offre est prévue le, ou aux alentours du 30 juin 2021, sous réserve de la satisfaction aux conditions habituelles.

Synchronoss et les billets de premier rang ont tous reçu la note de BB d’Egan-Jones Ratings Company, une agence de notation indépendante et non affiliée. La Société a demandé à coter les billets de premier rang sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « SNCRL » et prévoit que les billets commenceront à être négociés dans les 30 jours ouvrés suivant la date de clôture de l’offre, s’ils sont approuvés.

Tous les billets de premier rang de l’offre sont vendus par Synchronoss. Synchronoss prévoit d’utiliser le produit net de l’offre, et de l’offre d’actions ordinaires et de la vente d’actions privilégiées de série B (chacun tel que décrit ci-dessous), pour échanger intégralement tous les titres en circulation des actions privilégiées perpétuelles participantes convertibles de série A et rembourser les encours au titre de la facilité de crédit renouvelable de Synchronoss.

B. Riley Securities, Inc. (« BRS ») agit en tant que seul gestionnaire de livres pour l’offre. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. et EF Hutton, division de Benchmark Investments, LLC agissent en tant que chefs de file de l’offre.

Parallèlement à l’offre, la Société offre, au moyen d’un supplément de prospectus distinct, 100 millions de dollars de ses actions ordinaires. En outre, B. Riley Principal Investments, LLC (« BRPI »), une filiale de BRS, a conclu un accord en vertu duquel BRPI a accepté d’acheter 75 millions de dollars d’actions privilégiées de série B de la Société dans le cadre d’une transaction privée devant être effectuée parallèlement à la clôture de l’offre.

Les billets de premier rang décrits ci-dessus sont proposés par Synchronoss conformément à une déclaration d’inscription préalable sur le formulaire S-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par la SEC le 28 août 2020. Un supplément de prospectus provisoire connexe et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les conditions finales de l’offre proposée seront exposées dans un supplément final du prospectus qui devra être déposé auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément de prospectus final (lorsqu’il sera disponible) et du prospectus qui l’accompagne concernant l’appel public à l’épargne pourront également être obtenus en envoyant une demande à : B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 ou en composant le (703) 312-9580 ou en envoyant un e-mail à l’adresse [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de quelconque de ces titres, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une juridiction au sein duquel ou de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant la clôture de l’offre publique et l’utilisation prévue du produit de celle-ci. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, comprenant la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique et les facteurs de risque énoncés de temps à autre dans les documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, incluant, sans s’y limiter, les risques décrits dans les sections « Facteurs de risque » (Risk Factors) et « Rapport et analyse par la direction de la situation financière et des résultats opérationnels » (Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) (selon le cas) du Rapport annuel sur formulaire 10-K de Synchronoss pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que du Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2021, déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov . Outre les risques décrits ci-dessus et dans les autres documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également affecter les résultats de Synchronoss. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces énoncés. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date des présentes uniquement, et Synchronoss décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’impose.

Médias

Diane Rose

CCgroup

[email protected]

Investisseurs