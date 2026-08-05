Tribunal Quebra Sigilo de Prova-Chave em Processo da Coventry, Revelando que a Abacus Global Management se Baseou em Estimativas Baixas de Expectativa de Vida da Lapetus e Enganou Investidores

Documentos da Lapetus no Escritório de Regulamentação de Seguros da Flórida Revelam uma Proporção Alarmantemente Baixa de 41,5% Entre o Real e o Esperado

A Abacus Enganou Seus Investidores ao Ocultar Fatos Cruciais do Relatório de Avaliação da Lewis & Ellis Encomendado por ela.

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Coventry First LLC (“Coventry”) e seu cofundador e presidente executivo, Alan H. Buerger, conquistaram uma decisão significativa no seu litígio contra a Abacus Global Management Inc. (“Abacus”) (NYSE: ABX). Em 29 de julho de 2026, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Flórida determinou a quebra de sigilo de diversos documentos importantes que a Abacus tentou manter em sigilo, incluindo documentos internos da empresa que demonstram que ela, conscientemente, se baseou em estimativas de expectativa de vida incomumente curtas da Lapetus Solutions (“Lapetus”) e omitiu fatos cruciais na sua descrição pública do relatório de avaliação que havia encomendado da Lewis & Ellis.

Coventry Reapresenta Contestação e Reconvenção com Provas Cujo Sigilo foi Quebrado Recentemente

Em conformidade com a decisão do Tribunal, a Coventry e o Sr. Buerger reapresentaram ontem sua contestação e reconvenção contra a Abacus, incluindo as provas documentais cujo sigilo foi quebrado recentemente. Essas provas documentais fundamentam ainda mais as alegações da Coventry de que a Abacus enganou investidores e o público sobre sua dependência das estimativas de expectativa de vida da Lapetus como um dado essencial utilizado para originar, vender e avaliar apólices de seguros de vida de terceiros mantidas no próprio portfólio da Abacus e vendidas para seus fundos gerenciados afiliados, incluindo fundos nos quais as cooperativas de crédito investiram mais de US$ 500 milhões.

Documentos Cujo Sigilo Foi Quebrado Revelam Que a Taxa de Realizado versus Esperado (A/E) da Lapetus Foi de Apenas 41,5%

A Abacus afirmou em seus documentos legais que as expectativas de vida da Lapetus “não são menos precisas do que as estimativas de qualquer outro provedor de expectativa de vida” e que “as estimativas da Lapetus apresentadas ao estado da Flórida estão condizentes com as dos outros provedores de expectativa de vida”. No entanto, as provas cujo sigilo foi quebrado recentemente mostram que essas declarações eram falsas e que Ábaco sabia que eram falsas. Na realidade, a Lapetus relatou uma razão A/E de apenas 41,5%, menos da metade das mortes previstas pela Lapetus ocorreram durante o período de medição. Em comparação, os principais provedores de expectativa de vida divulgaram publicamente taxas de A/E próximas a 100%. Essa diferença acentuada comprova que a Lapetus subestimou sistematicamente as expectativas de vida e superestimou o risco de mortalidade.

Documentos Mostram Que a Ábaco Sabia Que as Estimativas de Expectativa de Vida da Lapetus Eram Cronicamente Subestimadas

Outros documentos cujo sigilo foi quebrado mostram que a Abacus sabia da disparidade entre as estimativas de expectativa de vida da Lapetus e as de outras empresas de subscrição de riscos médicos. Em uma troca de e-mails cujo sigilo foi quebrado, o CEO da Abacus, Jay Jackson, discutiu uma apólice para a qual três provedores de expectativa de vida estabelecidos apresentaram projeções variando de 209 a 248 meses, enquanto a Lapetus estimou apenas 72 meses. Observando que as avaliações iniciais da apólice pareciam “muito altas”, o Sr. Jackson perguntou: “Isso é porque utilizamos somente a Lapetus?” Em outro exemplo, documentos recém-divulgados revelam correspondência de investidores experientes do mercado de apólices de seguro de vida de terceiros discutindo sua relutância em adquirir apólices da Abacus com base em precificação da Lapetus, pois, de acordo com um investidor, “elas geralmente parecem significativamente mais curtas do que as de outros provedores de LE mais estabelecidos (como tenho certeza de que você bem sabe!)”.

O Ex-CEO da Lapetus Disse Que Não Confiava Mais na Abacus

O ex-CEO da Lapetus mostrou uma preocupação semelhante em uma mensagem de texto enviada a um membro do Conselho da Lapetus sobre sua intenção de renunciar. Nessa mensagem, que consta como um dos documentos anexos à Contestação, o executivo da Lapetus escreveu: “Não confio mais na [Abacus] para continuar trabalhando com ela”. Não confio neles. Como eles são nosso principal e, basicamente o único, cliente, não posso mais liderar este negócio.”

Abacus Emitiu Comunicado de Imprensa Enganoso Sobre o Relatório Lewis & Ellis

Em 10 de junho de 2025, em uma tentativa de tranquilizar os investidores após a divulgação de um relatório independente de um short-seller, a Morpheus Research, a Abacus emitiu um comunicado à imprensa sobre um relatório de avaliação que havia encomendado à empresa de atuária Lewis & Ellis. De acordo com a Abacus, o relatório da Lewis & Ellis foi elaborado sem se basear nas estimativas de expectativa de vida da Lapetus, resultando em uma avaliação do portfólio com uma variação de até 1% em relação à avaliação fornecida pela Abacus. No entanto, os documentos anexos à Contestação mostram que a Abacus omitiu ou distorceu pelo menos três fatos cruciais do relatório:

Primeiro, a Abacus instruiu a Lewis & Ellis a fornecer avaliações com base em múltiplas taxas de desconto; no entanto, a avaliação da Lewis & Ellis, citada pela Abacus como suporte da avaliação do seu próprio portfólio, foi calculada utilizando com base em uma taxa de desconto inferior à taxa empregada pela Abacus na sua própria avaliação, resultando, assim, em um valor milhões de dólares mais alto. Se a Abacus tivesse tomado como referência a avaliação da Lewis & Ellis calculada com base na taxa de desconto da própria Abacus, o valor resultante não teria ficado dentro da margem de 1% divulgada pela Abacus.

Segundo, a Abacus não informou que, para mais de um terço das apólices cuja avaliação solicitou à Lewis & Ellis, ela forneceu apenas suas próprias estimativas “internas” de expectativa de vida, em vez de estimativas elaboradas por terceiros independentes, comprometendo, assim, a independência e a confiabilidade dos dados utilizados na análise da Lewis & Ellis. A Abacus também não divulgou que a Lewis & Ellis advertiu expressamente que essas chamadas estimativas “internas” “não seriam tão utilizadas dentro da indústria, pois a indústria pode confiar nas opiniões mais comerciais da LE”.

Terceiro, a Abacus não forneceu à Lewis & Ellis todas as estimativas de expectativa de vida que tinha referentes às apólices sendo analisadas, apesar da suposição declarada da Lewis & Ellis no relatório de que a Abacus havia fornecido “todas as informações relevantes quanto à expectativa de vida produzidas para um segurado por diversos provedores de LE”. Em vários casos, a Abacus forneceu estimativas de expectativa de vida mais antigas e mais curtas, sem divulgar estimativas mais recentes e mais longas já de seu conhecimento. Ao fornecer estimativas mais antigas e de menor duração para várias de suas maiores apólices, a Abacus fez com que as análises dessas apólices fossem significativamente infladas.

Vários outros documentos-chave que contradizem as declarações públicas da Abacus permanecem sob sigilo. A Coventry continuará a pressionar para que todas as informações relevantes sejam tornadas públicas.

Links de Documentos Judiciais

A Contestação e os Pedidos Reconvencionais reapresentados pela Coventry podem ser encontrados aqui https://www.coventry.com/coventry-and-alan-h-buerger-file-answer-to-abacus-global-management-first-amended-complaint/.

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida. Há mais de 25 anos, impulsionamos o setor e expandimos as oportunidades para os segurados de vida. A profunda experiência da Coventry, combinada com um determinado compromisso com os direitos do consumidor faz da Coventry a clara líder de mercado, uma posição que usamos para elevar os padrões da indústria e expandir a escolha do consumidor. Até o momento, entregamos mais de US $6 bilhões a segurados que não precisam mais de suas apólices. Para mais informações sobre a Coventry, visite Coventry.com.

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