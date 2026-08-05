Un tribunal déscelle des preuves clés dans le dossier Coventry, montrant qu’Abacus Global Management s’est appuyé sur les faibles estimations d’espérance de vie de Lapetus et a induit les investisseurs en erreur

Les déclarations déposées par Lapetus auprès de l’Office de réglementation des assurances de Floride (Florida Office of Insurance Regulation) révèlent un ratio sinistres réels sur prévus (Actual-to-Expected Ratio) alarmant de seulement 41,5 %

Abacus a induit ses investisseurs en erreur en dissimulant des faits essentiels concernant le rapport d’évaluation de Lewis & Ellis qu’elle avait commandé

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 05 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry First LLC (« Coventry ») et son cofondateur et président exécutif, Alan H. Buerger, ont obtenu une décision importante dans le cadre de leur litige en cours avec Abacus Global Management Inc. (« Abacus ») (NYSE : ABX). Le 29 juillet 2026, le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de Floride a ordonné le déscellement de plusieurs documents clés qu’Abacus a tenté de maintenir secrets. Parmi ces documents figurent des pièces internes d’Abacus démontrant que la société s’est sciemment appuyée sur des estimations d’espérance de vie anormalement courtes de Lapetus Solutions (« Lapetus ») et a omis des faits essentiels dans sa description publique du rapport d’évaluation qu’elle avait commandé à Lewis & Ellis.

Coventry dépose à nouveau sa réponse et ses demandes reconventionnelles en y intégrant les nouvelles preuves déscellées

Conformément à la décision du tribunal, Coventry et M. Buerger ont redéposé hier leur mémoire en réponse et leur demande reconventionnelle à l’encontre d’Abacus, en y joignant les pièces désormais déscellées. Ces pièces à conviction étayent davantage les affirmations de Coventry selon lesquelles Abacus a induit les investisseurs et le public en erreur quant à sa dépendance aux estimations d’espérance de vie de Lapetus. Ces estimations constituaient une donnée clé utilisée pour émettre, vendre et évaluer des contrats de rachat de polices d’assurance-vie (life settlements) détenus dans le portefeuille propre d’Abacus et vendus à ses fonds gérés affiliés, y compris des fonds dans lesquels des credit unions ont investi plus de 500 millions de dollars.

Les documents déscellés montrent que le ratio effectif/prévu (A/E) de Lapetus n’était que de 41,5 %

Abacus a affirmé dans ses actes de procédure que les espérances de vie de Lapetus ne sont « pas moins précises que les estimations de tout autre fournisseur d’espérances de vie » et que « les estimations de Lapetus communiquées à l’État de Floride sont conformes à celles des autres fournisseurs d’espérances de vie. » Cependant, les nouvelles preuves déscellées montrent que ces déclarations étaient fausses et qu’Abacus savait qu’elles étaient fausses. En fait, Lapetus a fait état d’un ratio A/E de seulement 41,5 %, ce qui signifie que moins de la moitié des décès prédits par Lapetus ont eu lieu au cours de la période de mesure. En comparaison, les principaux fournisseurs d’estimations d’espérance de vie ont publiquement fait état de ratios A/E proches de 100 %. Cette différence frappante montre que Lapetus sous-estimait systématiquement les espérances de vie et surestimait le risque de mortalité.

Les documents montrent qu’Abacus savait que les estimations d’espérance de vie de Lapetus étaient systématiquement trop courtes

D’autres documents dont le secret a été levé montrent qu’Abacus avait connaissance de l’écart entre les estimations d’espérance de vie de Lapetus et celles des autres souscripteurs médicaux. Dans un échange de courriels récemment rendu public, le PDG d’Abacus, Jay Jackson, évoquait une police pour laquelle trois fournisseurs reconnus d’estimations d’espérance de vie avaient établi des prévisions allant de 209 à 248 mois, là où Lapetus ne l’estimait qu’à 72 mois. Observant que les évaluations initiales de la police semblaient « vraiment élevées », M. Jackson a demandé : « Est-ce parce que nous n’avons utilisé que Lapetus ? » Dans un autre exemple, les documents récemment rendus publics révèlent des échanges avec des investisseurs expérimentés en rachat de polices d’assurance-vie (life settlements). Ceux-ci y exprimaient leur refus d’acheter auprès d’Abacus des polices d’assurance-vie dont la tarification reposait sur les prévisions de Lapetus au motif que, comme l’a souligné l’un d’entre eux : « elles semblent généralement nettement plus courtes que celles d’autres fournisseurs d’estimations d’espérance de vie plus établis (ce dont vous avez parfaitement conscience, j’en suis sûr !) ».

L’ancien PDG de Lapetus a déclaré qu’il ne pouvait plus travailler de bonne foi avec Abacus

Des inquiétudes similaires ont été exprimées par l’ancien PDG de Lapetus dans un SMS envoyé à un membre du conseil d’administration de Lapetus pour lui faire part de son intention de démissionner. Dans ce message, qui constitue l’une des pièces à conviction jointes à la Mémoire en réponse, le dirigeant de Lapetus écrivait : « Je ne peux plus continuer à travailler de bonne foi avec [Abacus]. Je ne leur fais pas confiance. Puisqu’ils sont notre client principal et pratiquement le seul, je ne peux plus diriger cette entreprise. »

Abacus a publié un communiqué de presse trompeur au sujet du rapport Lewis & Ellis

Le 10 juin 2025, dans le but de rassurer les investisseurs à la suite d’un rapport indépendant publié par le vendeur à découvert Morpheus Research, Abacus a publié un communiqué de presse concernant un rapport d’évaluation qu’elle avait commandé auprès du cabinet d’actuariat Lewis & Ellis. Selon Abacus, le rapport Lewis & Ellis a été préparé sans s’appuyer sur les estimations d’espérance de vie de Lapetus et a abouti à une évaluation du portefeuille s’écartant de moins de 1 % de celle annoncée par Abacus. Cependant, les pièces jointes au Mémoire en réponse montrent qu’Abacus a omis ou dénaturé au moins trois faits essentiels concernant ce rapport :

Premièrement, Abacus a demandé à Lewis & Ellis de fournir des évaluations basées sur plusieurs taux d’actualisation ; or, l’évaluation de Lewis & Ellis citée par Abacus pour appuyer celle de son propre portefeuille a été calculée à l’aide d’un taux d’actualisation inférieur à celui retenu par Abacus pour sa propre évaluation, générant ainsi une valeur supérieure de plusieurs millions de dollars. Si Abacus avait fait référence à l’évaluation de Lewis & Ellis calculée au taux d’actualisation propre à Abacus, la valeur obtenue n’aurait pas été inférieure à 1 % d’écart, contrairement à ce que prétendait Abacus.

Deuxièmement, Abacus a omis de divulguer que, pour plus d’un tiers des polices qu’elle avait demandées à Lewis & Ellis d’évaluer, elle n’avait fourni que ses propres estimations « internes » d’espérance de vie au lieu d’estimations établies par des prestataires tiers indépendants, compromettant ainsi l’indépendance et la fiabilité des données d’entrée utilisées dans l’analyse de Lewis & Ellis. Abacus a également omis de divulguer que Lewis & Ellis avait expressément mis en garde contre le fait que ces estimations dites « internes » « ne seraient pas autant utilisées au sein du secteur, la profession étant plus susceptible de s’appuyer sur des avis d’espérance de vie émis par des organismes commerciaux reconnus. »

Troisièmement, Abacus a omis de fournir à Lewis & Ellis l’ensemble des estimations d’espérance de vie dont elle disposait pour les polices examinées, et ce, malgré l’hypothèse explicite formulée par Lewis & Ellis dans son rapport, selon laquelle Abacus avait communiqué « toutes les informations pertinentes relatives à l’espérance de vie établies pour un assuré par les différents fournisseurs d’estimations ». Dans plusieurs cas, Abacus a fourni des estimations d’espérance de vie plus anciennes — et plus courtes — tout en dissimulant des estimations plus récentes — et plus longues — qu’elle avait pourtant déjà en sa possession. En fournissant des estimations plus anciennes et plus courtes pour plusieurs de ses polices les plus importantes, Abacus a provoqué une surévaluation significative de leur valeur.

Plusieurs autres documents clés contredisant les déclarations publiques d’Abacus demeurent sous scellés. Coventry continuera de faire pression pour que toutes les informations pertinentes soient rendues publiques.

Liens vers les documents de justice

Le Mémoire en réponse et les demandes reconventionnelles renumérotés/rejetés de Coventry sont consultables ici https://www.coventry.com/coventry-and-alan-h-buerger-file-answer-to-abacus-global-management-first-amended-complaint/.

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l’assurance-vie. Depuis plus de 25 ans, l’entreprise fait progresser le secteur et élargit les opportunités offertes aux titulaires d’assurance-vie. Grâce à son expérience approfondie et à son engagement en faveur des droits des consommateurs, elle est un leader incontesté du marché. Une position dont elle tire profit pour améliorer les normes du secteur et étoffer le choix des consommateurs. À ce jour, Coventry a versé plus de 6 milliards de dollars à des assurés qui n’ont plus besoin de leur police. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Coventry.com.

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