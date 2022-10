Huawei publie le livre blanc sur le réseau tout optique de communication de l’énergie électrique, qui accélère la transformation numérique de l’énergie électrique

DUBAÏ, EAU, 16 octobre 2022 /PRNewswire/ — Lors de HUAWEI CONNECT 2022 Dubaï, au cours du Huawei Global Electric Power Summit dont le thème est « Libérer le numérique et créer une nouvelle valeur pour l’énergie électrique », Huawei a publié le livre blanc sur l’architecture et les technologies de réseau tout optique de communication de l’énergie électrique afin de faciliter la transformation numérique de l’industrie de l’énergie électrique.

Jason Li, directeur du marketing et des ventes de solutions de l’unité commerciale de numérisation de l’énergie électrique de Huawei, a prononcé un discours dans lequel il a souligné que le réseau de communication électrique est la base de la répartition automatique du réseau électrique, des opérations de réseau orientées vers le marché et de la gestion modernisée. Il a également fait remarquer que ce réseau est un moyen important de garantir la sécurité, la stabilité et l’économie des opérations du réseau électrique, ainsi que l’infrastructure centrale du système électrique. Le livre blanc, publié par Huawei, décrit comment construire une base optique intelligente pour les réseaux de communication d’électricité sur la base de l’architecture tout optique. Il vise également à aider l’industrie de l’énergie électrique à faire face aux défis numériques, à répondre aux exigences techniques de la transformation numérique et à accélérer la transformation numérique.

La transformation numérique de l’industrie de l’énergie électrique exige que le réseau de communication électrique hérite de la technologie de tuyaux rigides utilisée sur les services du réseau de production — tels que SCADA, le système de sécurité et de stabilité, et la téléprotection — afin de garantir une haute fiabilité et une faible latence déterministe du réseau de production. En outre, le réseau de communication électrique doit également être capable de transporter des services orientés vers l’avenir, tels que la connaissance de la situation et l’IoT, afin d’améliorer l’évolutivité de la bande passante du réseau et la flexibilité du portage multiservice. Avec le développement du réseau fixe de cinquième génération (F5G), l’unité de service optique (OSU), en tant que technologie NHP (native hard pipe) de cinquième génération, prend le meilleur des technologies SDH et OTN. Elle prend en charge la bande passante ultra-haute au-delà de 100 G, et offre des capacités d’accès aux services de 2 Mbit/s à 100 Gbit/s, répondant ainsi aux besoins des services de réseau de production et des services orientés vers l’avenir. Ces atouts font de l’OSU la solution privilégiée pour la construction du réseau électrique numérique et la mise à niveau du réseau SDH.

Selon le livre blanc, la technologie OSU est intégrée dans le réseau dorsal, le réseau de transmission et de transformation de l’électricité et le réseau de sous-station/distribution d’électricité pour mettre en œuvre un support hautement sécurisé des services de réseau à chaque couche. L’architecture met en œuvre une transmission à un saut E2E depuis le réseau de sous-station/distribution d’énergie jusqu’au réseau fédérateur, faisant de l’architecture tout optique NHP l’architecture optimale du réseau de communication d’énergie. Plus précisément, l’architecture tout optique NHP du réseau de communication électrique présente les caractéristiques suivantes :

L’architecture tout optique NHP se caractérise par une compatibilité élevée entre les réseaux, une isolation des services et une large couverture des sites. Elle permet aux réseaux de chaque couche d’hériter de la technologie originale des conduites rigides et assure une évolution en douceur des systèmes de service.

La technologie OSU met en œuvre une transmission à un seul saut des services E2E, garantissant une isolation sécurisée entre les systèmes de services. En outre, des interfaces de gestion et des normes techniques uniformes sont fournies pour simplifier la gestion et l’exploitation.

L’OSU sur réseau optique passif (OSU sur PON en abrégé) met en œuvre le PON de tuyaux rigides, étendant le NHP à des scénarios tels que les sous-stations. Les tuyaux rigides et l’isolation rigide E2E permettent non seulement de mettre en œuvre le provisionnement des services E2E, mais aussi de garantir la sécurité et la qualité des services.

En matière de sécurité, les systèmes du réseau de communication tout optique NHP sont physiquement isolés les uns des autres. Sur la base du cadre de confiance zéro, un système de défense en profondeur est construit pour le réseau de communication électrique afin de répondre aux exigences de disponibilité, de fiabilité et de résilience des services d’énergie électrique.

Huawei travaille dans le domaine des réseaux optiques depuis près de 30 ans et a conservé la plus grande part du marché mondial des réseaux optiques pendant 13 années consécutives. Huawei utilise pleinement ses prouesses technologiques pour explorer en permanence le secteur de l’énergie électrique. En collaboration avec l’amont et l’aval de la chaîne industrielle, Huawei a fourni des solutions de réseau de communication tout optique sûres, stables et fiables à des pays et régions tels que la Chine, la Thaïlande, le Brésil, les Émirats arabes unis et l’Autriche, accélérant ainsi la transformation numérique de l’industrie de l’énergie électrique et remodelant la productivité du secteur.

Pour plus d’informations sur le livre blanc, veuillez consulter le site suivant :

https://e.huawei.com/en/ material/enterprise/ fd3fb19ea33042bea73b87a6a966d2 f1